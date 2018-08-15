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Салон красоты «Амели» в Екатеринбурге выплатит 18,5 тысячи рублей за испорченные губы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Салон красоты «Амели» в Екатеринбурге выплатит 18,5 тысячи рублей за испорченные губы

Сегодня, 10:50Здоровье и экология
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