Салон красоты «Амели» в Екатеринбурге выплатит 18,5 тысячи рублей за испорченные губы

Женщина решила увеличить губы и обратилась к косметологу екатеринбургского салона «Амели» посредством одной из социальных сетей. По Интернету клиентка и исполнитель услуги договорились о времени и месте оказания услуги, за которую потребитель заплатила 10,2 тысячи рублей.

После оказанной услуги гражданка выявила недостатки, а именно, правая часть верхней губы оказалась больше левой, а левая часть нижней губы оказалась больше правой части губы, уголки губ были асимметричны. В добровольном порядке требования потребителя о безвозмездном устранении недостатков оказанной услуги не были удовлетворены, сообщили в надзорном ведомстве.

Пострадавшая обратилась в Первоуральский консультационный пункт, где был составлен иск. После подачи искового заявления в суд ответчик предложила вернуть сумму исковых требований, заказчик должна была забрать заявление из суда. Жительница Первоуральска согласилась, было достигнуто мировое соглашение.