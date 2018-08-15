Скрининговые онкологические исследования начнут проходить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 23:30Здоровье и экология
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В Свердловской области стартует пилотный проект по скринингу, направленному на раннюю диагностику злокачественных новообразований. В ближайшее время проект охватит и Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации регионального Роспотребнадзора, три места в структуре первичной заболеваемости раком в Нижнем Тагиле занимает онкология молочных желёз, кожи и лёгких. При этом в 2 раза выросли темпы выявляемости онкоболезней при медицинском осмотре.
С целью улучшения данной статистики областной минздрав запускает пилотный проект скрининговых исследований, благодаря которым можно будет выявлять злокачественные образования на ранней стадии. Старт проекту будет дан в начале осени.
Как сообщает «Тагильский рабочий», вначале профилактика коснётся только работников некоторых предприятий Екатеринбурга, но в скором времени распространится и на другие города, в том числе и Нижний Тагил. Планируется, что приёмы будут проходить по субботам.
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