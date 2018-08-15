Скрининговые онкологические исследования начнут проходить в Нижнем Тагиле

По информации регионального Роспотребнадзора, три места в структуре первичной заболеваемости раком в Нижнем Тагиле занимает онкология молочных желёз, кожи и лёгких. При этом в 2 раза выросли темпы выявляемости онкоболезней при медицинском осмотре.

С целью улучшения данной статистики областной минздрав запускает пилотный проект скрининговых исследований, благодаря которым можно будет выявлять злокачественные образования на ранней стадии. Старт проекту будет дан в начале осени.