Жители Нижнего Тагила не успевают сдать кровь в женской консультации из-за очередей

Тагильчанка рассказала, что в консультации забор крови на анализ проходит в определенные часы: с 7:30 до 9:00. Она дважды пыталась попасть в кабинет и ожидала в очереди с начала приема. Но оба раза ее очередь не доходила в отведенное время.

Жительница Нижнего Тагила написала на сайте «Городской контроль», что в кабинете 109 работает один медик. Раньше, по ее словам, там принимали 2 сотрудника. Из-за этого очередь движется медленно, и не все посетители успевают сдать анализы.

Работает один медик вместо двух (одна обычно записывала, другая брала кровь), сейчас же это делает одна. Дважды пыталась сдать кровь, но не получилось, т.к. ограничивают время приема и не успевают принять всех, говорит тагильчанка.

Получить оперативный комментарий от заведующей женской консультацией на Коминтерна не удалось, телефон не отвечал.

В регистратуре лечебного учреждения журналисту сообщили, что в кабинете 109 принимает один специалист, так как второй сотрудник находится в ежегодном отпуске.