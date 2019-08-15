Эксперты составили перечень анализов для профилактики здоровья жителей Урала

Согласно данным статистики, на Урале уже пятый год подряд растёт число заболеваний, связанных с органами дыхания и аллергечискими реакциями. Причиной этому является растущая химическая и нервная нагрузка: заболевания, которые ранее считались профессиональными только для работников предприятий, теперь обнаруживаются у людей различных профессии. Количество таких болезней ещё в 2017 году превысило миллион и продолжает расти. На втором месте среди заболеваний, распространённых на Урале, находятся болезни органов кровообращения, замыкают тройку антилидеров — патологии органов пищеварения.

«Уральский» комплекс, разработанный «Лабораторией «Гемотест» для ежегодных профилактических обследований включает в себя исследования для выявления воспалительных процессов, аллергий и инфекций, нарушений сосудов, заболеваний печени, почек и желчевыводящих потоков. Также в комплекс включён тест для выявления риска заболевания сахарным диабетом.