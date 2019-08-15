Подняться со дна рейтингов: чего не хватает здравоохранению Свердловской области?

Журналисты «Новых известий» оценивали обеспеченность регионов медицинским персоналом, его среднюю зарплату, уровень смертности и объемы финансирования здравоохранения.

Средние зарплаты на уровне Согласно майскому указу президента России, средняя зарплата врачей должна быть в два раза выше средней суммы по региону, а средний медперсонал должен получать не меньше средней зарплаты по региону.

В июне замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил, что средние зарплаты в городе выросли на 6% (в частности, средний заработок в 2018 году составил 37 тысяч рублей у промышленников, 33 тысячи рублей у учителей муниципальных учреждений).

Демидовская горбольница предлагает сотрудникам от 35 000 руб. до 90 000 руб. Ранее в беседе с TagilCity.ru об увольнении сразу нескольких хирургов главврач ДГБ Сергей Овсянников озвучивал, что зарплата хирургов в медучреждении превышает 100 тысяч рублей — в зависимости от загруженности и вида выполненных работ.

Заработная плата играет одну из важных ролей в поддержании престижа профессии врача, медсестры. Поэтому дальнейшее повышение заработной платы сыграет серьезную роль, уверен депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.

Медуслуги на скорость По действующим нормативам, на прием одного пациента должно уходить 14-22 минуты в зависимости от специализации врача. В Нижнем Тагиле в детской поликлинике на ул. Окунева, например, на прием педиатром отводится 10 минут, а терапевтом в поликлинике № 4 — 12 минут (по данным сайта registratura96.ru) — при нормативе 15 минут.

Для одного пациента времени, конечно, маловато. Пациенты все в основном пожилые, даже не сразу могут понять вопросы и что на них отвечать, плюс время на осмотр… Поэтому кругом идут задержки, следующие пациенты сидят в коридоре и нервничают, и эта картина ежедневно происходит. Но без бумажного оформления сейчас никуда, любой вопрос только по бумаге. Что в программе реабилитации у человека с ОВЗ написано — это ему и выдадут, без записей от специалистов ничего не предоставят,объясняет председатель Дзержинской районной организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Постоногов.

Нормативы приема утверждаются федеральным ведомством, они основаны на определенных опытных расчетах, определяются экспериментальным путем. Во-первых, разнятся приемы чисто профилактические и приемы первичные, когда принимают больного человека, и повторные приемы. В учреждениях, которые оборудованы компьютерной техникой, программным обеспечением на местах, врачом тратится на заполнение бумаг и сопутствующую работу меньше времени. И больше времени уделяется работе с пациентом. И организация работы, когда не надо бегать за карточкой, она, на мой взгляд, еще не всегда оптимально выстроена, но она существенно сказывается на временном ресурсе,уверен депутат, хирург Вячеслав Погудин.

По его мнению, медикам не хватает свободы от бумажной работы.

Врач, сидящий на приеме (а я не только в операционной работал, но и принимал пациентов), должен полностью быть один на один с пациентом, он должен быть защищен от лишних временных затрат на заполнение документов, хотя, конечно, без этого никуда. Должно больше времени оставаться на контакт с пациентом, чтобы его выслушать, побеседовать. Это очень важно,говорит Погудин.

Сейчас в регионе делают все, чтобы специалисты минимально занимались оргвопросами приема и максимально проводили время с пациентом. Нововведения появляются в медучреждениях, где внедряется проект «Бережливая поликлиника».

В Нижнем Тагиле после ремонта открылась детская «бережливая» поликлиника на Вагонке

Проект «Бережливая поликлиника» позволил по новому взглянуть на резервные возможности организации и оказания медпомощи в амбулаторных условиях, распространить успешный опыт по оптимизации логистики пациентов, переходу на электронный документооборот, организации открытой и вежливой регистратуры,сообщают в региональном Территориальном фонде ОМС.

Детская поликлиника на улице Окунева — там не только хорошо отремонтированные красивые помещения, комфортные условия, эстетичность в оформлении. Там самое главное — спланированная, хорошо организованная среда в самом центральном и важном этапе, где человек, впервые приходя в поликлинику с ребенком или сам, попадает в первый контакт с медицинским работником. От того, как организована логистика от порога до кабинета врача — очень важно, причем не только на первом этаже пребывания пациента. Но и потом как быстро, без долгих ожиданий он попадет к врачу, как удачно и с удовлетворением он получит качественную медицинскую помощь. Это зависит от того, как четко работает система регистрации, где выстраивается вся логистика. И все преобразования в поликлиниках сейчас начинаются с этого первого звена,говорит Вячеслав Погудин.

Дефицит персонала На сайте по поиску работы и персонала Headhunter на текущий момент в Нижнем Тагиле опубликованы 103 вакансии в сфере медицины и фармацевтики. В том числе 24 — от имени ЦГБ № 1, 14 — от Демидовской городской больницы, четыре — от поликлиники № 4, три — от инфекционной больницы и еще три — от детской горбольницы.

По данным рейтинга «Новых известий», на 10 тысяч жителей в нашей области приходится 31 врач. Таким образом, при 103 вакансиях в Нижнем Тагиле дефицит медперсонала ощущают на себе порядка 30-40 тысяч человек.

Сейчас решением уже не первый год занимается федеральное руководство, не только правительство и минздрав, но и ЗакСо Свердловской области. Мы регулярно помогаем создавать те условия, чтобы максимально мы могли ежегодно пополнять ряды студентов медвуза и повышать престиж профессии. На сегодня наиболее важным, ощутимым и наиболее результативным является практика целевого обучения, когда к государственному заказу, который идет из федерального министерства, добавляется еще наш региональный заказ. В 2017 году было принято уже не 150, а 180 человек-целевиков, это плюсом к тем студентам, которые были приняты по государственному заказу. Расчет на то, что эти целевики вернутся и будут работать в организации, с которыми они заключили договор, — в территории региона. Сейчас выстраивается работа с целевиками, с участием не только минздрава и главврачей на местах, но и активную позицию занимают главы муниципальных образований, и им за это благодарность, безусловно. Руководители городов, мэры понимают, что от этого зависит благополучие население в городах, районах. Они предпринимают все возможные усилия по созданию условий по жилью с учетом мер поддержки (подъемных),сообщил Вячеслав Погудин.

Николай Авксентьев, советник директора Научно-исследовательского финансового института Минфина, заявил, что «можно централизовать всю систему здравоохранения, сделать всё в рамках системы ОМС, в которой выравнивание намного более жёсткое». Он предложил «двигаться по пути включения социально-значимых заболеваний в систему ОМС». Однако в региональном ТФОМС считают, что без существенных обновлений в самой медицине никакие нововведения в ОМС ситуацию не исправят:

Качество медицинской помощи, и это явно прослеживается в статье, зависит от кадровой ситуации в здравоохранении (в первую очередь), качества управления отраслью, ее материально-технического обеспечения, и уже в последнюю очередь, от уровня текущего финансирования, которое обеспечивает ОМС. Поэтому напрямую какие-либо принципиальные нововведения в ОМС без значимых изменений в самой отрасли не способны улучшить качество медпомощи. Достаточно будет простого примера: в медицинской организации есть дорогостоящее оборудование, но оно может простаивать по причине отсутствия врачей, заявляют в территориальном фонде ОМС.

Смертность По данным рейтинга «Новых известий», Свердловская область находится на 2 месте среди регионов Урала и Сибири с наиболее высокой смертностью — 12,31 на 1000 человек. Однако Вячеслав Погудин с такой негативной оценкой не согласен и рассказывает, что в регионе есть достижения, связанные со снижением смертности.

То, что мы не в хвосте и не в аутсайдерах по вопросу смертности — это точно. Здесь надо оценивать не только саму смертность, но и ее структуру. Потому что мы достигли очень хороших показателей, например, по ранней детской смертности, при рождении детей. У нас хорошие показатели в вопросах, связанных с инфекционными заболеваниями. Есть общая проблема, не только для Свердловской области характерная, что на первом месте все равно, основной уязвимый участок, — это вопросы сердечно-сосудистых заболеваний и онкология.

Несмотря на имеющиеся проблемы в здравоохранении региона, медики Свердловской области ценятся по всей России, рассказывает Вячеслав Погудин: