Стало известно, когда на Урал вернётся тёплая погода

По словам Романа Вильфанда, жители европейской части России начнут ощущать потепление уже в эти выходные. Влияние циклона будет постепенно уменьшаться. Со стороны Атлантического океана движется теплый антициклон.
Потепление ожидается во многих регионах европейской части страны, в том числе и на Урале.
Ранее синоптики сообщали, что в Нижнем Тагиле выпало полторы месячные нормы осадков. В городе были затоплены колодцы, службы работали в аварийном режиме.
В Екатеринбурге из-за холодной погоды упали доходы у владельцев ресторанов, работающих в качестве летних кафе. Клиенты не хотят мерзнуть на улице.