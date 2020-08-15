Стало известно, когда на Урал вернётся тёплая погода

Стало известно, когда на Урал вернётся тёплая погода

Сегодня, 18:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда с территории страны уйдёт холодный циклон, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Романа Вильфанда, жители европейской части России начнут ощущать потепление уже в эти выходные. Влияние циклона будет постепенно уменьшаться. Со стороны Атлантического океана движется теплый антициклон.

Потепление ожидается во многих регионах европейской части страны, в том числе и на Урале.

Ранее синоптики сообщали, что в Нижнем Тагиле выпало полторы месячные нормы осадков. В городе были затоплены колодцы, службы работали в аварийном режиме.

В Екатеринбурге из-за холодной погоды упали доходы у владельцев ресторанов, работающих в качестве летних кафе. Клиенты не хотят мерзнуть на улице.

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