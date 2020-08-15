Свердловчане одними из первых получат первую в мире вакцину от коронавируса

Сообщается, что приоритет на получение вакцины от коронавируса будет у регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Это Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.
Пока что порядок распределения вакцины еще не определен окончательно,сообщил «Комсомольской правде» Сергей Глаголев, советник министра здравоохранения.
Представители Минздрава говорят, что в первую очередь производство будет ориентировано на внутренний рынок, но уже ведутся переговоры о продаже вакцины за рубеж.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса, об этом недавно заявил Владимир Путин.