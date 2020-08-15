Свердловчане одними из первых получат первую в мире вакцину от коронавируса

Свердловчане одними из первых получат первую в мире вакцину от коронавируса

Сегодня, 20:39Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Первая партия вакцины от COVID-19 готова. В приоритете на получение первой в мире вакцины оказалась Свердловская область, пишет пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что приоритет на получение вакцины от коронавируса будет у регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Это Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.

Пока что порядок распределения вакцины еще не определен окончательно,сообщил «Комсомольской правде» Сергей Глаголев, советник министра здравоохранения.

Представители Минздрава говорят, что в первую очередь производство будет ориентировано на внутренний рынок, но уже ведутся переговоры о продаже вакцины за рубеж.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса, об этом недавно заявил Владимир Путин.

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