Свердловчане одними из первых получат первую в мире вакцину от коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19 готова. В приоритете на получение первой в мире вакцины оказалась Свердловская область, пишет пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что приоритет на получение вакцины от коронавируса будет у регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Это Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург. Пока что порядок распределения вакцины еще не определен окончательно,сообщил «Комсомольской правде» Сергей Глаголев, советник министра здравоохранения. Представители Минздрава говорят, что в первую очередь производство будет ориентировано на внутренний рынок, но уже ведутся переговоры о продаже вакцины за рубеж. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса, об этом недавно заявил Владимир Путин. Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

