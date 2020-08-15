В Свердловской области 158 человек заразились коронавирусом за сутки

В Свердловской области 158 человек заразились коронавирусом за сутки

Сегодня, 12:51Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число зараженных выявлено в Екатеринбурге — 83. Общее число заболевших в регионе — 23 255. За минувшие сутки выписали из больниц 77 человек, за все время пандемии — 18955 свердловчан. Кроме того, за аналогичный период скончалось пять человек, общее число умерших от инфекции — 332.

Врачи оценивают состояние 96 пациентов как тяжелое, 51 человек находится на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 186 больных.

В России за последние сутки было подтверждено 5 061 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации оперштаба, у 1 351 (26,7%) человека заболевание протекает без симптомов. Общее число больных достигло 917 884. За прошедшие сутки умерли 119 россиян, общее число скончавшихся — 15 617 человек. По выздоровлению было выписано 6 447 человек, общее число выздоровевших достигло 729 441.

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