В Свердловской области 158 человек заразились коронавирусом за сутки

Наибольшее число зараженных выявлено в Екатеринбурге — 83. Общее число заболевших в регионе — 23 255. За минувшие сутки выписали из больниц 77 человек, за все время пандемии — 18955 свердловчан. Кроме того, за аналогичный период скончалось пять человек, общее число умерших от инфекции — 332.