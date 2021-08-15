Экстренное предупреждение объявлено по высокой пожароопасности в Свердловской области

Экстренное предупреждение объявлено по высокой пожароопасности в Свердловской области
Экстренное предупреждение объявлено по высокой пожароопасности в Свердловской области
Сегодня, 17:41Здоровье и экологияФото: 1МI
В Свердловской области на 16–18 августа 2021 года ФГБУ «Уральское УГМС» объявлена высокая пожарная опасность.

Из-за установившейся жаркой погоды в регионе местами сохранится высокая пожароопасность. На крайнем западе чрезвычайная пожарная опасность объявлена 4-5 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

В этот период рекомендуется выполнять ряд превентивных мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и аварий. В том числе необходимо обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов, обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также подъездов к ним, запретить отжиг сухой растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам.

При возникновении ЧС, происшествий и аварий необходимо немедленно проинформировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Напомним, до конца предстоящей недели по прогнозам синоптиков ожидается теплая летняя погода без существенных осадков на Среднем Урале.

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