Экстренное предупреждение объявлено по высокой пожароопасности в Свердловской области

В этот период рекомендуется выполнять ряд превентивных мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и аварий. В том числе необходимо обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов, обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также подъездов к ним, запретить отжиг сухой растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам.