Экстренное предупреждение объявлено по высокой пожароопасности в Свердловской области

Из-за установившейся жаркой погоды в регионе местами сохранится высокая пожароопасность. На крайнем западе чрезвычайная пожарная опасность объявлена 4-5 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
В этот период рекомендуется выполнять ряд превентивных мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и аварий. В том числе необходимо обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов, обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также подъездов к ним, запретить отжиг сухой растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам.
При возникновении ЧС, происшествий и аварий необходимо немедленно проинформировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, до конца предстоящей недели по прогнозам синоптиков ожидается теплая летняя погода без существенных осадков на Среднем Урале.