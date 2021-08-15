Новая площадка медицины катастроф: бесценные минуты для спасения

В Краснотурьинске состоялось открытие самой северной вертолетной площадки ТЦМК, что позволит на 3 часа сократить время доставки тяжелых пациентов в профильные медицинские организации.

Центр медицины катастроф часто называют медицинским спецназом в северном округе. Для медспецназа сегодня в помощь была открыта оборудованная вертолетная площадка со своим санитарным вертолетом в Краснотурьинске. Новую базу санитарной авиации открыли во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики. В медицине есть правило «золотого часа». Очень часто важно оказать больному помощь сразу после того, как случилась беда. Теперь путь к спасению на 3 часа ближе, а это сэкономленное время на пути к тяжёлым больным, когда каждая из этих минут — на вес жизни,комментирует важность открытия вертолетной площадки Евгений Куйвашев. В Свердловской области идет планомерное развитие экстренной медицинской помощи для жителей региона. Вертолетная база ТЦМК в Краснотурьинске позволит также увеличить охват помощи по туристическим маршрутам на Северном Урале, мест компактного проживания малочисленных народностей Севера и участку федеральной автодороги Серов-ХМАО. За полгода вертолеты ТЦМК совершили почти 500 эвакуаций тяжелых пациентов. Правительство области направит более 1 миллиарда рублей на нужды медучреждений северных районов уральского региона, заявил Евгений Куйвашев. Также запланированы капремонты и строительство новых больничных зданий, закупка современного оборудования и техники. Понятно, что лечат не стены, не техника, а врачи. Северный округ укомплектован врачами ниже среднеобластного уровня. Ситуацию надо исправлять и мы наметили, как это сделать,сказал губернатор по время рабочей поездки в Краснотурьинск. Северный округ укомплектован врачами и средним медперсоналом на 83%. На сегодняшний день более 200 целевых специалистов из тех, что учатся в медуниверситете, ждет распределение на север нашего региона, этого должно хватить для покрытия дефицита, считает Евгений Куйвашев. Выпуск 2021 года уже на четверть закроет дефицит, ожидается, что на места приедут более 40 молодых специалистов. Также тем, кто приезжает трудиться в местные больницы, предусмотрено предоставление единовременных выплат до 1,5 миллионов рублей врачам и 750 тысяч рублей фельдшерам. Напомним, не менее 760 педиатров будет привлечено в медицинские учреждения Уральского региона, кадровый состав больниц планируется усилить врачами-педиатрами, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Евгений Куйвашев: 760 педиатров для области

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