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Заморозки до -2 градусов цельсия ожидаются в Нижнем Тагиле 16 и 17 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки до -2 градусов цельсия ожидаются в Нижнем Тагиле 16 и 17 сентября

Сегодня, 16:00Здоровье и экология
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