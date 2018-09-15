Заморозки до -2 градусов цельсия ожидаются в Нижнем Тагиле 16 и 17 сентября

Так, по сообщению синоптиков, ночью и утром 16-17 сентября на территории Нижнего Тагила ожидается низкая температура воздуха, а также на поверхности почвы – до минус 2 градусов по шкале Цельсия.

В связи с этим специалисты уверяют, что такое агрометеорологическое явление может негативно повлиять на теплолюбивые сельскохозяйственные культуры. Так, предприятия, работающие в этой сфере, уже получили рекомендации по ведению хозяйства.

Что касается погоды в дневные часы, то в ближайшие дни ожидается переменная облачность, туман в утренние часы. Днём температура может достигать до 20 градусов тепла по шкале Цельсия.