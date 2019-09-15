Екатеринбургский перинатальный центр стал одним из лучших в России

Первое место в региональном рейтинге занял Видновский перинатальный центр. Третье — городская клиническая больница № 29 имени Н. Э. Баумана (Москва). Как рассказали в екатеринбургском центре, такой рейтинг составляется каждый год. Столица Урала уже занимала высокие позиции, однако в тройку лидеров попала впервые.

На семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии», который проходил в Сочи, главврач перинатального центра в Екатеринбурге Сергей Мартиросян, а также его коллеги выступили с лекциями и провели тренинги мануальных навыков в акушерстве.