В Нижний Тагил вновь придут дожди и похолодание

С 16 по 19 сентября ожидаются обильные дожди с грозами, переменная облачность. Температура воздуха днём составит 12-14 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +6 – + 8 градусов. Ветер юго-западный 11-13 м/с. Однако в четверг, 19 сентября, ветер сменится на западный и усилится до 24 м/с.