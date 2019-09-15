В Нижний Тагил вновь придут дожди и похолодание
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 16 сентября погода в Нижнем Тагиле вновь изменится на прохладную и дождливую. По данным Гисметео, синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 16 по 19 сентября ожидаются обильные дожди с грозами, переменная облачность. Температура воздуха днём составит 12-14 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +6 – + 8 градусов. Ветер юго-западный 11-13 м/с. Однако в четверг, 19 сентября, ветер сменится на западный и усилится до 24 м/с.
20-22 сентября также будут идти дожди. При этом днём похолодает до +9 градусов, ночью будет +2 – +4 градуса. Ветер северо-восточный 9-12 м/с.
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