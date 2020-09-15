ЛОР-врачи избавили свердловчанку от головных болей из-за редкого заболевания

Женщина обратилась ко врачам с жалобами на головные боли. Специалисты полагали, что дело в гигантской кисте, однако, во время операции выяснилось, что это грибок в одной из придаточных пазух носа.
С начала года женщину беспокоили головные боли, причиной которых была киста клиновидной пазухи — редкая патология.
Завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Ольга Салий отметила, что на ее практике это третий случай.
Операция по удалению грибка осложняется тем, что клиновидная пазуха расположена глубоко в структурах черепа и граничит с жизненно важными структурами. Однако современное оборудование, которое используют врачи больницы, позволяет проводить хирургические вмешательства на достойном уровне. Пациентка осталась довольна и сообщила, что голова перестала болеть сразу, как убрали тампоны после операции.
Ранее свердловские врачи удалили шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила опухоль головного мозга, которая по размерам была как у взрослого человека.