ЛОР-врачи избавили свердловчанку от головных болей из-за редкого заболевания

ЛОР-врачи избавили свердловчанку от головных болей из-за редкого заболевания

Сегодня, 17:17Здоровье и экологияPhoto: пресс-служба СОКБ №1
В Свердловской областной клинической больнице № 1 была прооперирована пациентка с редким заболеванием, которое стало причиной длительных головных болей, сообщает пресс-служба больницы.

Женщина обратилась ко врачам с жалобами на головные боли. Специалисты полагали, что дело в гигантской кисте, однако, во время операции выяснилось, что это грибок в одной из придаточных пазух носа.

С начала года женщину беспокоили головные боли, причиной которых была киста клиновидной пазухи — редкая патология.

Завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Ольга Салий отметила, что на ее практике это третий случай.

Операция по удалению грибка осложняется тем, что клиновидная пазуха расположена глубоко в структурах черепа и граничит с жизненно важными структурами. Однако современное оборудование, которое используют врачи больницы, позволяет проводить хирургические вмешательства на достойном уровне. Пациентка осталась довольна и сообщила, что голова перестала болеть сразу, как убрали тампоны после операции.

Ранее свердловские врачи удалили шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила опухоль головного мозга, которая по размерам была как у взрослого человека.

Свердловская областьврачизаболевание
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