В Свердловской области 16 сентября ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома. Если во время сильного ветра вы находитесь в здании, то закройте все окна и двери. Также свердловчанам советуют соблюдать меры пожарной безопасности, не допускать применения открытого огня и по возможности отключать электроприборы. При возникновении чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб «112» или по номеру МЧС России «101».

