Свердловских школьников массово отправляют на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге из-за ОРВИ закрыты на карантин 74 класса в 34 школах, сообщает Е1.

По словам заместителя главы города Екатерины Сибирцевой, в школах сейчас много заболевших ОРВИ детей. Решение о закрытии принимается администрацией школы если число заболевших детей достигает 20%. Две школы, которые были закрыты на карантин по COVID-19, уже работают в обычном режиме. На дистанционном обучении из-за коронавируса остаются учащиеся из 22 классов из 19 школ. Напомним, что по данным Роспотребнадзора в Свердловской области показатель заболеваемости ОРВИ составил на 15,7% выше уровня эпидемиологического порога. Роспотребнадзор заявил об увеличении заболеваемости ОРВИ на Урале почти в два раза

