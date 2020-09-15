Свердловских школьников массово отправляют на дистант из-за ОРВИ

Свердловских школьников массово отправляют на дистант из-за ОРВИ

Сегодня, 12:18Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге из-за ОРВИ закрыты на карантин 74 класса в 34 школах, сообщает Е1.

По словам заместителя главы города Екатерины Сибирцевой, в школах сейчас много заболевших ОРВИ детей. Решение о закрытии принимается администрацией школы если число заболевших детей достигает 20%.

Две школы, которые были закрыты на карантин по COVID-19, уже работают в обычном режиме. На дистанционном обучении из-за коронавируса остаются учащиеся из 22 классов из 19 школ.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора в Свердловской области показатель заболеваемости ОРВИ составил на 15,7% выше уровня эпидемиологического порога.

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