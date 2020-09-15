Тагильчан приглашают принять участие в пятом экосубботнике

Тагильчан приглашают принять участие в пятом экосубботнике

Сегодня, 20:17Здоровье и экологияPhoto: группа "Чистый Урал" во "Вконтакте"
20 сентября в Нижнем Тагиле пройдет пятая экологическая акция по сбору мусора, сообщается в группе «Чистый Урал» во «Вконтакте».

На этот раз активисты решили навести порядок на территории у Валёгинского пруда. Сбор участников будет организован в 10.00 у гостиницы «Тагил» по адресу ул. Садовая, 4. Жители Дзержинского района могут сразу приехать к месту проведения субботника к 10.30.

Мероприятие организовано РООСО Чистый Урал и РООСО ЭкоПраво в рамках проекта «Не словом, а делом». Активисты просят сообщить заранее о желании принять участие в акции, обратившись к Дмитрию Есину (8-902-875-17-77) или Андрею Волегову (8-902-188-59-88).

Прошлая экологическая акция прошла в Нижнем Тагиле 27 и 28 августа. Тогда волонтеры собрали 70 мешков мусора.

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