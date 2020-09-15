Тагильчан приглашают принять участие в пятом экосубботнике

На этот раз активисты решили навести порядок на территории у Валёгинского пруда. Сбор участников будет организован в 10.00 у гостиницы «Тагил» по адресу ул. Садовая, 4. Жители Дзержинского района могут сразу приехать к месту проведения субботника к 10.30.