Тагильчан приглашают принять участие в пятом экосубботнике

20 сентября в Нижнем Тагиле пройдет пятая экологическая акция по сбору мусора, сообщается в группе «Чистый Урал» во «Вконтакте».

На этот раз активисты решили навести порядок на территории у Валёгинского пруда. Сбор участников будет организован в 10.00 у гостиницы «Тагил» по адресу ул. Садовая, 4. Жители Дзержинского района могут сразу приехать к месту проведения субботника к 10.30. Мероприятие организовано РООСО Чистый Урал и РООСО ЭкоПраво в рамках проекта «Не словом, а делом». Активисты просят сообщить заранее о желании принять участие в акции, обратившись к Дмитрию Есину (8-902-875-17-77) или Андрею Волегову (8-902-188-59-88). Прошлая экологическая акция прошла в Нижнем Тагиле 27 и 28 августа. Тогда волонтеры собрали 70 мешков мусора. Под Нижним Тагилом активисты собрали 70 мешков мусора на экологическом субботнике

