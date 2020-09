За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция выявлена у 1698 тагильчан. За прошедшие сутки в Свердловской области заболели 124 человека, а всего выявлено 27 172 заболевших. Из больниц по выздоровлению выписаны 58 пациентов, общее число достигло 20 842 свердловчан. Число зарегистрированных летальных случаев в области - 10 человек, всего в регионе от инфекции скончались 534 человека.

