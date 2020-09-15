В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы сожгли контейнеры для сбора мусора

В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы сожгли контейнеры для сбора мусора

Сегодня, 09:23Здоровье и экологияPhoto: личная страница Егора Швец во "Вконтакте"
Инцидент произошел на контейнерной площадке у дома на улице Дзержинского, 28 в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе ООО «Компания «Рифей» пояснили, что регоператор отслеживает все случаи умышленной порчи контейнеров. Инциденты являются единичными. Причастные к ним лица либо добровольно возмещали причиненный ущерб в досудебном порядке, либо привлекались к ответственности.

В подавляющем большинстве, контейнеры сгорали или ломались по причине их неправильной эксплуатации. Всего с момента начала деятельности ООО «Компания «Рифей» в Нижнем Тагиле было зафиксировано 23 случая порчи имущества, из них 18 случаев — возгорание или поломка, еще пять — снятие колес,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.

Напомним, в конце июля неизвестные в Дзержинском районе украли два контейнера для сбора мусора, еще пять были повреждены. В связи с произошедшим инцидентов компания «Рифей» обратилась в полицию.

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