В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы сожгли контейнеры для сбора мусора

В подавляющем большинстве, контейнеры сгорали или ломались по причине их неправильной эксплуатации. Всего с момента начала деятельности ООО «Компания «Рифей» в Нижнем Тагиле было зафиксировано 23 случая порчи имущества, из них 18 случаев — возгорание или поломка, еще пять — снятие колес,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.