В Нижнем Тагиле появятся мобильные бригады по вакцинации от гриппа

В Нижнем Тагиле появятся мобильные бригады по вакцинации от гриппа

Сегодня, 16:17Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области были сформированы мобильные прививочные бригады по вакцинации граждан от гриппа. Они будут работать во всех муниципалитетах, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного колледжа.

Кроме медиков, в их состав вошли студенты Свердловского областного медицинского колледжа.

Студенты выпускных курсов проводят опросы о противопоказаниях, термометрию, измеряют давление, заполняют данные и берут согласие с пациентов. Такой подход позволяет ставить прививки менее чем за пять минут.

В департаменте информационной политике сообщили, что передвижной фельдшерско-акушерский пункт Серовской городской больницы начал работать 14 сентября. В первый же день он принял 112 пациентов. В общей сложности было создано шесть подобных бригад.

В Свердловской области на прошлой неделе от гриппа прививки поставили более полумиллиона человек. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили об увеличении заболеваемости гриппом почти в два раза по сравнению с прошлой неделей.

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