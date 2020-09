В Нижнем Тагиле появятся мобильные бригады по вакцинации от гриппа

В Свердловской области были сформированы мобильные прививочные бригады по вакцинации граждан от гриппа. Они будут работать во всех муниципалитетах, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного колледжа.

Кроме медиков, в их состав вошли студенты Свердловского областного медицинского колледжа. Студенты выпускных курсов проводят опросы о противопоказаниях, термометрию, измеряют давление, заполняют данные и берут согласие с пациентов. Такой подход позволяет ставить прививки менее чем за пять минут. В департаменте информационной политике сообщили, что передвижной фельдшерско-акушерский пункт Серовской городской больницы начал работать 14 сентября. В первый же день он принял 112 пациентов. В общей сложности было создано шесть подобных бригад. В Свердловской области на прошлой неделе от гриппа прививки поставили более полумиллиона человек. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили об увеличении заболеваемости гриппом почти в два раза по сравнению с прошлой неделей. Роспотребнадзор заявил об увеличении заболеваемости ОРВИ на Урале почти в два раза

