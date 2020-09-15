В Нижнем Тагиле пройдет экологический субботник с раздельным сбором мусора

Для мотивации участников мы решили устроить субботник в соревновательной форме. Каждой команде будет начисляться по определенному количеству баллов за собранный мусор, например за один килограмм пластика — 100 баллов, за один килограмм стекла — 10 баллов. В конце субботника подведём итоги и наградим победителей подарками, рассказал TagilCity.ru глава нижнетагильского отделения Дмитрий Арды.