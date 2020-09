В Нижнем Тагиле пройдет экологический субботник с раздельным сбором мусора

В Нижнем Тагиле «Молодая гвардия» планирует провести субботник с раздельным сбором мусора.

Мероприятие пройдет на прилегающей к парку Народному территории, рядом с ТЦ «Мегамарт», 19 сентября. Сбор объявлен около дома на улице Фрунзе, 26 в 12.00. Для мотивации участников мы решили устроить субботник в соревновательной форме. Каждой команде будет начисляться по определенному количеству баллов за собранный мусор, например за один килограмм пластика — 100 баллов, за один килограмм стекла — 10 баллов. В конце субботника подведём итоги и наградим победителей подарками, рассказал TagilCity.ru глава нижнетагильского отделения Дмитрий Арды. Место проведения субботника Photo: Дмитрий Арды Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле прошел четвертый экологический субботник в рамках проекта «Не словом, а делом», организованный общественными организациями «Экоправо» и «Чистый Урал». За три часа волонтеры собрали 80 мешков мусора на берегу Валегинского пруда. Данное мероприятие проводится ежегодно. После завершения уборки мусор вывозит региональный оператор.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter