В шести школах Нижнего Тагила выявлены случаи заражения коронавирусом

В шести школах Нижнего Тагила выявлены случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 14:22Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в шести учебных заведениях выявлены случаи заболевания коронавирусом. Ученики на данный момент переведены на дистанционное обучение, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Случаи зарегистрированы в шести классах школ № 8, 32, 55, 56, 69 и лицея № 39. Последний случай был подтвержден у девятиклассника в школе № 32.

Еще в 14 школах 15 классов отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ на 10 дней. В штатном режиме в городе работает 65 школ.

Также случаи ОРВИ выявляют в детских садах. Это садики № 195, № 205 и № 15. Еще больше 20% детей в группе болеют респираторными заболеваниями.

Напомним, в Екатринбурге из-за ОРВИ уже отправлены на карантин 74 класса в 34 школах.

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