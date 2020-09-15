В шести школах Нижнего Тагила выявлены случаи заражения коронавирусом

Случаи зарегистрированы в шести классах школ № 8, 32, 55, 56, 69 и лицея № 39. Последний случай был подтвержден у девятиклассника в школе № 32.
Еще в 14 школах 15 классов отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ на 10 дней. В штатном режиме в городе работает 65 школ.
Также случаи ОРВИ выявляют в детских садах. Это садики № 195, № 205 и № 15. Еще больше 20% детей в группе болеют респираторными заболеваниями.
Напомним, в Екатринбурге из-за ОРВИ уже отправлены на карантин 74 класса в 34 школах.