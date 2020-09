В шести школах Нижнего Тагила выявлены случаи заражения коронавирусом

В Нижнем Тагиле в шести учебных заведениях выявлены случаи заболевания коронавирусом. Ученики на данный момент переведены на дистанционное обучение, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Случаи зарегистрированы в шести классах школ № 8, 32, 55, 56, 69 и лицея № 39. Последний случай был подтвержден у девятиклассника в школе № 32. Еще в 14 школах 15 классов отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ на 10 дней. В штатном режиме в городе работает 65 школ. Также случаи ОРВИ выявляют в детских садах. Это садики № 195, № 205 и № 15. Еще больше 20% детей в группе болеют респираторными заболеваниями. Напомним, в Екатринбурге из-за ОРВИ уже отправлены на карантин 74 класса в 34 школах.

