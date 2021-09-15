Дождливая и прохладная погода ожидает тагильчан до конца недели

Да конца текущей недели жителей Нижнего Тагила ожидает ветер до 14 метров в секунду, дожди и похолодание +2 градусов, по данным Gismeteo.

Четверг, 16 сентября Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью опустится до +3 градусов. Прогнозируется порывистый ветер до 14 метров в секунду. Вечером пасмурная погода, +5 градусов. Осадков не ожидается. Пятница, 17 сентября В пятницу ночью температура +5 градусов, утром и днем ожидается от +6 до +7 градусов. Весь день прогнозируется дождь. Ветер до 11 метров в секунду. Суббота, 18 сентября Синоптики прогнозируют небольшое потепление, малооблачную погоду днем. Ночью +3 градуса. Температура воздуха колеблется в течение дня: от +7 градусов днем до +4 градусов вечером. Ветер до 14 метров в секунду. Воскресенье, 19 сентября Ожидается пасмурная погода. Ночью, утром и днем пойдет небольшой дождь. Температура от +2 градусов до +6. Ветер 11 метров в секунду.

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