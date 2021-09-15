Эксперт рассказал о причинах снижения интеллекта при заболевании COVID-19

Интеллект человека страдает при коронавирусе из-за влияния инфекции на сосуды головного мозга. Кровь, при заболевании COVID-19, меняет свои физические свойства, становясь более вязкой, что также отрицательно сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Когнитивные способности человека снижаются от последствий перенесенной инфекции COVID-19, сообщают «Новые Известия». Невролог Александр Будик, среди последствий от перенесенного коронавируса, также отмечает нарушения кровообращения в коре головного мозга, что напрямую влияет на интеллектуальные способности человека. Специалист рекомендует обратиться к врачу-неврологу сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции, второй визит потребуется через несколько недель. Напомним, 10 сентября 2021 года Свердловская область стала второй, после Москвы, по смертности от коронавирусной инфекции. За сутки тогда скончалось 37 уральцев. 37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19

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