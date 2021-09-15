Очень сильные дожди прогнозируются в Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Мичурина, 98 жалуются, что у них топит квартиры. Это произошло после прошедшего дождя. Сотрудники УК приезжали на место инцидента и вычерпывали воду с крыши. Однако, по словам местной жительницы, дождь снова затопил верхние этажи. Теперь уральцы опасаются, что зимой в доме будет холодно.