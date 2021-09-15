Перспективы и стабильность: педиатр из Нижнего Тагила о целевом обучении

Перспективы и стабильность: педиатр из Нижнего Тагила о целевом обучении
Перспективы и стабильность: педиатр из Нижнего Тагила о целевом обучении
Сегодня, 11:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В 2020 году целевое соглашение с Детской городской больницей в Нижнем Тагиле заключили 11 человек. Сейчас в медицинских учреждениях обучаются 50 будущих специалистов ДГБ. Заведующая отделением педиатрии Юлия Мартемьянова рассказала TagilCity.ru о целевом обучении и возможности карьерного роста в медицинском учреждении.

Специалисты рекомендуют абитуриентам обучение по целевому направлению. Заявку на его получение может подать любой желающий выпускник, для этого нужно заблаговременно, до сдачи ЕГЭ, обратиться в отдел кадров медицинского учреждения, чтобы оформить документы. Далее всё зависит от того, как абитуриенты сдадут ЕГЭ.

Мы заинтересованы в развитии кадрового потенциала, так как обеспечение доступной и качественной медицинской помощи возможно только при отсутствии кадрового дефицита,рассказал TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Работа после обучения

После 6 лет обучения Юлия Мартемьянова устроилась на педиатрический участок, проработала врачом год. Потом молодому специалисту предложили должность заведующей педиатрическим отделением.

За год работы врачом я получила получила колоссальный опыт, много навыков. Стать заведующей согласилась сразу,поделилась с TagilCity.ru Юлия Мартемьянова.

Фото:Детская городская больница Нижнего Тагила

Почему именно целевое обучение?

Целевое обучение — это в первую очередь гарантия дальнейшего трудоустройства. Всегда душа лежала к медицине, тем более к детям, к педиатрии, поэтому заведующая педиатрическим отделением целенаправленно шла в институт, чтобы стать врачом педиатром.

Также специалист рассказала редакции TagilCity.ru, чем отличается работа педиатра от заведующей отделением педиатрии. Юлия Мартьянова считает, что врач-педиатр относится к семейному врачу, наблюдает за детьми и лечит их.

А работа заведующего более организационная, нужно так организовать работу врачей и весь лечебный процесс, чтобы работа в структурном подразделении была упорядочена и выполнялась должным образом.поделилась врач.

Перспективы карьерного роста в крупных медицинских учреждениях открываются за счет большого количества подразделений. Это связано с потребностью больниц в специалистах. Если человек трудолюбивый, усердно работает и хорошо выполняет свои функциональные обязанности, конечно, карьерный рост возможен, считает заведующая.

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