Роспотребнадзор не смог доказать в суде наличие домов в санитарной зоне ЕВРАЗ НТМК

Резолютивное решение по апелляции Роспотребнадзора в споре за объекты, находящиеся в предполагаемой санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, опубликовано на сайте арбитражного суда. В нем сказано, что ведомство не предоставило доказательств, тому что в СЗЗ предприятия есть жилая застройка.

В документе сказано, что в настоящее время решение об установлении санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК органом Роспотребнадзора не принято, границы СЗЗ не установлены. При этом наличие даже в ориентировочной санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК конкретных жилых объектов, садово-огородных участков Роспотребнадзором в ходе проверки не доказано,говорится в результативном решении суда. Основной довод ведомства был в том, что расположение жилой застройки, детских садов и садовых участков в границах ориентировочной СЗЗ ЕВРАЗ НТМК было установлено при нанесении контрольных точек на карту. Однако суд этот довод отклонил, «поскольку факты нахождения конкретных объектов в санитарно-защитной зоне предприятия должны подтверждаться либо решением Роспотребнадзора об установлении СЗЗ, либо сведениями из ЕГРН». Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Также в документе сказано, что определить, какие именно объекты жилой застройки и садово-огородных участков попадают в санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК, можно только после установки границ СЗЗ. Однако «самостоятельно убрать жилую застройку и садово-огородные участки из санитарно-защитной зоны без согласия правообладателей объектов ЕВРАЗ НТМК не может». В итоге апелляционная жалоба Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле осталась без удовлетворения. Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК Напомним, Роспотребнадзор после проверки на ЕВРАЗ НТМК в октябре 2020 года выдал предприятию предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля текущего года. Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде.

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