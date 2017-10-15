«Минута чистых рук» объявлена в Свердловской области 15 октября

Санитарные врачи призывают одну минуту уделить мытью рук. Ровно в полдень нужно помыть руки с мылом и призвать к этому окружающих.





Всемирный праздник был учреждён ООН и ЮНИСЕФ в 2008 году. Сотрудники Роспотребнадзора уверены, что мероприятие привлечет внимание граждан к собственному здоровью.

Дело в том, что соблюдение гигиены рук помогает снизить вероятность возникновения таких заболеваний, как холера, гепатит А, брюшной тиф, паразитозы и дизентерия, передает Областная газета.