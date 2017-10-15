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Новости Нижнего Тагила

«Минута чистых рук» объявлена в Свердловской области 15 октября

15 октября 2017, 09:15Добавить новость
акция,здоровье,медицина,праздник,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,гигиена,санитарные нормы
15 октября в Свердловской области объявлена «Минута чистых рук». К участию в акции приглашаются все жители региона.

Санитарные врачи призывают одну минуту уделить мытью рук. Ровно в полдень нужно помыть руки с мылом и призвать к этому окружающих.

Всемирный праздник был учреждён ООН и ЮНИСЕФ в 2008 году. Сотрудники Роспотребнадзора уверены, что мероприятие привлечет внимание граждан к собственному здоровью. 

 

Дело в том, что соблюдение гигиены рук помогает снизить вероятность возникновения таких заболеваний, как холера, гепатит А, брюшной тиф, паразитозы и дизентерия, передает Областная газета.

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