Норовирус был обнаружен у сотрудников столовой в екатеринбургской школе №83
Сегодня, 20:39Здоровье и экология
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Причиной кишечной инфекции в екатеринбургской школе №83 стал норовирус, который был обнаружен у сотрудников ЕМУП «Столовая №41».
Сюжеты: Екатеринбург
Образовательное учреждение было закрыто на карантин 15 октября. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой было установлено, что носителями инфекции стали работники ЕМУП «Столовая №41», обслуживающего школу. Также распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке.
Сейчас предпринимаются меры по дезинфекции в помещении школы, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
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