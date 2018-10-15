Норовирус был обнаружен у сотрудников столовой в екатеринбургской школе №83

Образовательное учреждение было закрыто на карантин 15 октября. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой было установлено, что носителями инфекции стали работники ЕМУП «Столовая №41», обслуживающего школу. Также распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке.