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Обсуждение схемы обращения с ТКО началось в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Musor

Обсуждение схемы обращения с ТКО началось в Свердловской области

Сегодня, 12:32Здоровье и экология
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