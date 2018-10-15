Обсуждение схемы обращения с ТКО началось в Свердловской области

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Общественное обсуждение схемы по обращению с ТКО стартовало в Свердловской области.
В Свердловской области началось обсуждение планов по реализации новой схемы обращения с отходами производства и ТКО. Инициатором выступаем Министерство энергетики и ЖКХ региона.
Обсуждение будет проходить в рамках постановления Правительства России от 22 сентября 2018 года №1130.
Общественные обсуждения продлятся до 11 ноября 2018 года. Предложения и замечания принимаются до 26 октября. В отличии от существующей схемы, изменится логистика перевозки отходов, а также схема их захоронения. Также будут введены понятия «мусоросортировочный» завод. К слову, строительство такого предприятия планируется в Нижнем Тагиле. Также появится понятие «мусороперегрузочная станция», пишет «Уральский меридиан».
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