Обсуждение схемы обращения с ТКО началось в Свердловской области

В Свердловской области началось обсуждение планов по реализации новой схемы обращения с отходами производства и ТКО. Инициатором выступаем Министерство энергетики и ЖКХ региона.

Общественные обсуждения продлятся до 11 ноября 2018 года. Предложения и замечания принимаются до 26 октября. В отличии от существующей схемы, изменится логистика перевозки отходов, а также схема их захоронения. Также будут введены понятия «мусоросортировочный» завод. К слову, строительство такого предприятия планируется в Нижнем Тагиле. Также появится понятие «мусороперегрузочная станция», пишет «Уральский меридиан».