Итоги диспансеризации: половина россиян имеют хронические заболевания
Сегодня, 09:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Половина взрослых жителей России, прошедших диспансеризацию в прошлом году, имеют хронические заболевания, сообщают «Новые известия» со ссылкой на доклад Минздрава.
Взрослое население старше 18 лет распределено по группам здоровья. Первая группа — порядка 30% (здоровые люди), вторая группа — 20% (имеющие некоторые отклонения) и третья группа — 50% (имеющие хронические заболевания).
Также сообщается, что среди детей статистика еще хуже. Так, 56% детей до 14 лет имеют хронические заболевания, 55% детей в возрасте от 15 до 17 лет также имеют хронические болезни.
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