Итоги диспансеризации: половина россиян имеют хронические заболевания

Взрослое население старше 18 лет распределено по группам здоровья. Первая группа — порядка 30% (здоровые люди), вторая группа — 20% (имеющие некоторые отклонения) и третья группа — 50% (имеющие хронические заболевания).

Также сообщается, что среди детей статистика еще хуже. Так, 56% детей до 14 лет имеют хронические заболевания, 55% детей в возрасте от 15 до 17 лет также имеют хронические болезни.