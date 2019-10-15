В Нижнем Тагиле ещё одна поликлиника станет «бережливой»

Тагилстроевская поликлиника участвует в программе «Бережливая поликлиника», в рамках которой пройдёт реконструкция здания. Согласно проекту ремонтные работы должны закончиться не позднее 31 марта 2020 года. Сейчас идёт закупка мебели, системы навигации, терминалы и оборудование для маломобильных групп на 1,8 млн рублей благодаря программе, сообщила заместитель главврача по хозяйственным вопросам Юлия Зудова.

В рамках программы мы начали закупку мебели и систему навигации — информационные таблички до конца этого года. Ремонтные работы в этом году мы физически сделать не успеем, сказала Зудова.

Ранее в проекте участвовали городская поликлиника № 4 на Новострое, а также две детские по адресу Тагилстроевская, 4 и Окунева, 32.