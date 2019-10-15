В Нижнем Тагиле готовят трёхдневный экологический пикет за Черноисточинский пруд

Члены «Экоправа» проведут пикет около памятника Черепановым на Театральной площади в течение трех дней с 16:00 до 18:00. На мероприятии будут фотографии водохранилища и призывы «За реабилитацию в 2020 году!». Цель пикета — информирование населения о предстоящей реабилитации Черноисточинского водоёма и сбор подписей для пересмотра сроков финансирования проекта. По словам общественника Андрея Волегова, средства на очистку из федерального бюджета выделят только в 2021 году.

Будем собирать подписи, чтобы деньги нам выделили уже на 20-й год, чтобы мы — жители города не потеряли ничего, чтобы реабилитация быстрее началась, сказал TagilCity.ru Волегов.

В ответа на запрос о пикете администрация Нижнего Тагила пообещала посодействовать.