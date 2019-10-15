В Нижнем Тагиле готовят трёхдневный экологический пикет за Черноисточинский пруд
16, 17 и 18 октября в Нижнем Тагиле пройдет пикет на тему «Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища».
Члены «Экоправа» проведут пикет около памятника Черепановым на Театральной площади в течение трех дней с 16:00 до 18:00. На мероприятии будут фотографии водохранилища и призывы «За реабилитацию в 2020 году!». Цель пикета — информирование населения о предстоящей реабилитации Черноисточинского водоёма и сбор подписей для пересмотра сроков финансирования проекта. По словам общественника Андрея Волегова, средства на очистку из федерального бюджета выделят только в 2021 году.
Будем собирать подписи, чтобы деньги нам выделили уже на 20-й год, чтобы мы — жители города не потеряли ничего, чтобы реабилитация быстрее началась, сказал TagilCity.ru Волегов.
В ответа на запрос о пикете администрация Нижнего Тагила пообещала посодействовать.
Напомним, в связи с массовой гибелью рыбы в Черноисточинском пруду Минприроды провело проверку водоёма. По результатам экспертизы загрязняющие вещества не превысили норму. А 12 октября прошёл митинг в парке Народный, где обсуждались экологические проблемы города. Народный сход посетил начальник отдела экологии Алексей Сергеев.