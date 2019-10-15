В Североуральске зафиксирована вспышка гепатита А
Сегодня, 19:44Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Управление Роспотребнадзор по Свердловской области зафиксировало вспышку гепатита А в Североуральске, сообщает пресс-служба ведомства.
В период с 1 по 4 октября в Североуральске шесть человек заболели гепатитом А. возраст заболевших от 18 до 45 лет. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских постановил провести в городе вакцинацию от заболевания.
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