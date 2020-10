В Нижнем Тагиле активисты организуют очередное собрание по сбору мусора, сообщается в официальной группе «Чистый Урал» во «ВКонтакте».

18 октября в рамках проекта «Не словом, а делом» пройдет десятый эко-субботник по очищению города от мусора, являющейся инициативой общественных организаций «Чистый Урал» и «ЭкоПраво». Сбор волонтеров, желающий принять участие в уборке отходов у Муринского пруда, состоится в 10.30 у центрального входа в школу № 100. Напомним, 11 октября в Нижнем Тагиле прошел девятый эко-субботник на котором волонтеры собрали 19 мешков мусора. В Нижнем Тагиле на заключительном эко-субботнике активисты собрали 19 мешков мусора

