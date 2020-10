В Нижнем Тагиле с 14 по 15 октября коронавирус был выявлен у 10 жителей города, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии зафиксировано 2 048 случаев заболевания. В Свердловской области сутки выявлено 213 случаев COVID-19, с начала пандемии — 31 974. По выздоровлению выписано 196 свердловчан, общее количество вылечившихся достигло 23 729 случаев. С начала пандемии зарегистрировано 672 летальных случая, семь из них за последние сутки.

