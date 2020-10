За минувшие сутки от коронавируса скончались 286 россиян, это максимальный показатель смертности с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии в Российской Федерации зафиксирован 23 491 летальный случай. За минувшие сутки в России было выявлено 13 754 случая заболевания, с начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заболевших. По выздоровлению за сутки выписали 8 392 человека, общее число вылечившихся выросло до 1 048 097 пациентов.

