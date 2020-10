В Свердловской области с начала пандемии выявили почти 32 тысячи заболевших COVID-19

В Свердловской области общее количество зафиксированных случаев коронавируса составило 31 974 человека, сообщает оперштаб региона.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 213 случаев COVID-19. Состояние 190 больных оценивается как тяжелое, 94 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Из больниц выписано 196 человек, с начала пандемии число выздоровевших — 23 729. Зарегистрировано семь летальных случаев, всего в регионе от коронавируса умерли 672 человека. В России за последние сутки выявлено 13 754 заболевших в 85 регионах страны, с начала пандемии зафиксировано 1 354 163 случая COVID-19. Число выздоровевших пациентов возросло до 1 048 097 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 8 392 россиянина. С 14 по 15 октября подтверждено 286 летальных случаев от инфекции, с начала пандемии скончались 23 491 человек.

