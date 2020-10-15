В Свердловской области с начала пандемии выявили почти 32 тысячи заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявлено 13 754 заболевших в 85 регионах страны, с начала пандемии зафиксировано 1 354 163 случая COVID-19. Число выздоровевших пациентов возросло до 1 048 097 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 8 392 россиянина. С 14 по 15 октября подтверждено 286 летальных случаев от инфекции, с начала пандемии скончались 23 491 человек.