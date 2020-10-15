«ВСМПО-Ависма» переведет на удаленную работу более тысячи сотрудников

«ВСМПО-Ависма» переведет на удаленную работу более тысячи сотрудников

Сегодня, 22:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Компания «ВСМПО-Ависма» приняла решение перевести на удаленную работу свыше тысячи сотрудников, сообщает URA.RU.

По словам заместителя гендиректора предприятия по связям с общественностью Алексея Рябова, решение было принято в рамках профилактики коронавирусной инфекции. На данный момент, корпорация работает над созданием удобной IT-среды для всех сотрудников.

Заработная плата сотрудников, работающих удаленно, не изменится,подчеркнул Рябов.

Он отметил, что в первую очередь удаленная работа коснется сотрудников, работающих в офисе. В компании действует масочный режим и, желая избежать столпотворения, начальством было изменено время начала и окончания рабочих смен. Благодаря онлайн-платформан устраиваются плановые совещания.

Напомним, в конце сентября стало известно, что сотрудники одного из цехов «ВСМПО-Ависма» намерены обратиться в прокуратуру из-за того, что их заставляют ставить прививки от гриппа.

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