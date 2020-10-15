«ВСМПО-Ависма» переведет на удаленную работу более тысячи сотрудников

Он отметил, что в первую очередь удаленная работа коснется сотрудников, работающих в офисе. В компании действует масочный режим и, желая избежать столпотворения, начальством было изменено время начала и окончания рабочих смен. Благодаря онлайн-платформан устраиваются плановые совещания.