30 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — выявлено 575 случаев заболевания. Таким образом, общее число официально подтвержденных случаев составило 147,1 тысячи человек. Из больниц за сутки выписано 428 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 134,9 тысячи свердловчан. С 14 по 15 октября зарегистрировано 38 летальных случая, за все время от коронавируса скончалось 6,9 тысячи жителей региона.