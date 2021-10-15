30 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

30 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки
30 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки
Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: 1MI
30 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле с 14 по 15 октября, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 10 993 30 тагильчан.

В Свердловской области обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — выявлено 575 случаев заболевания. Таким образом, общее число официально подтвержденных случаев составило 147,1 тысячи человек. Из больниц за сутки выписано 428 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 134,9 тысячи свердловчан. С 14 по 15 октября зарегистрировано 38 летальных случая, за все время от коронавируса скончалось 6,9 тысячи жителей региона.

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