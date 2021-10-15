Абсолютный рекорд установлен в Свердловской области по заболеваемости COVID-19

С начала пандемии побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Обновились максимумы и в целом по России.

575 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено за сутки в Свердловской области Всего с начала пандемии инфекцией заразились 147,1 тысячи человек. Наибольшее число случаев заболевания за сутки с 14 по 15 октября зарегистрировано в Екатеринбурге. Там специалисты выявили 134 случая заболевания. Отмечается, что число больных в тяжелом состоянии превысило одну тысячу человек. Из них 559 помещены в реанимацию, в том числе 459 дышат при помощи аппаратов ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести насчитывает 7588 человек. В целом по России за сутки подтверждено 32 196 случаев заражения. Общее количество заболевших составляе 7,92 миллиона человек. Число выздоровевших после COVID-19 в Свердловской области увеличилось до 134,9 тысячи человек За сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 428 человек. По стране количество выздоровевших составляет 6,96 миллиона человек. При этом число выписанных за сутки составляет 22,2 тысячи человек. Количество скончавшихся от коронавируса в Свердловской области составило 6,9 тысячи человек За минувшие сутки от инфекции скончались 38 человек. Всего в стране за сутки подтверждено 999 летальных случаев от коронавируса. Всего умерших насчитывается 221,3 тысячи человек.

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