Эксперт объяснил «многополосность» неба над Екатеринбургом

15 октября 2021 года многие жители Екатеринбурга посчитали, что над городом распыляли отраву, сообщает E1.
Объяснение вскоре нашлось: некоторые очевидцы видели в небе 4 самолета в ряд, пролетевшие сначала в одну сторону, а затем обратно.
Эксперт учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев также подтвердил, что такие следы оставляют самолеты.
Конечно, такие выбросы в воздух являются небезопасными для озонового слоя и влияют на глобальное потепление, но особого вреда людям на земле они не приносят,пояснил специалист.
Напомним, небо над Екатеринбургом и без полос от самолетов с выходных окутано едким смогом. На окраине уральской столицы в Солнечном с выходных тлеет торфяник. Пожарные проливают места тления круглые сутки, горожане жалуются на едкий запах гари.