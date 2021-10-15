Эксперт объяснил «многополосность» неба над Екатеринбургом

Жители Екатеринбурга встревожились из-за появления в небе белых полос, похожих на те, что оставляют после себя воздушные суда. Самолетов при этом не было слышно или видно многим, но эксперт объяснил их появление.

15 октября 2021 года многие жители Екатеринбурга посчитали, что над городом распыляли отраву, сообщает E1. Объяснение вскоре нашлось: некоторые очевидцы видели в небе 4 самолета в ряд, пролетевшие сначала в одну сторону, а затем обратно. Эксперт учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев также подтвердил, что такие следы оставляют самолеты. Конечно, такие выбросы в воздух являются небезопасными для озонового слоя и влияют на глобальное потепление, но особого вреда людям на земле они не приносят,пояснил специалист. Напомним, небо над Екатеринбургом и без полос от самолетов с выходных окутано едким смогом. На окраине уральской столицы в Солнечном с выходных тлеет торфяник. Пожарные проливают места тления круглые сутки, горожане жалуются на едкий запах гари. Смог от тлеющего торфяника в Солнечном вторые сутки висит над Екатеринбургом

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