О работе системы QR-кодов в свердловских «свободных зонах» рассказал губернатор

В зонах, свободных от коронавируса, смогут находиться только привитые и недавно переболевшие люди, не считая детей. Все работники таких организаций с медотводом либо переходят на дистант, либо соблюдают самоизоляцию. О том, как будет функционировать система, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Контроль за нахождением в «свободных зонах» Свердловской области только привитых и переболевших будет обеспечивать администрация и собственники этих заведений, а контролировать их — Роспотребнадзор и специальные контрольные группы. Коды на входе будут считывать специальным устройством или обычным смартфоном. При несоблюдении антиковидных мер, учреждению могут выписать штраф. Дети смогут посещать «свободные зоны» в масках и с антисептиком, сопровождать их должен привитый или переболевший взрослый. Данное правило распространяется на всех лиц, младше 18 лет. Справка о наличии антител не имеет юридической силы — этот документ не станет пропуском ни на выставку, ни в театр. Только QR-код с сайта госуслуг. Если у свердловчанина по каким-то причинам не получается скачать «пропуск», этот человек должен получить в медучреждении справку надлежащего образца о перенесенном заболевании или вакцинации. При себе необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность — только тогда этот документ будет считаться действительным. Медотводы также станут камнем преткновения для посещения «свободных зон». По словам чиновников, такие люди должны работать удаленно или соблюдать самоизоляцию. QR-код бывают двух видов — после прививки и после болезни. Цифровой пропуск у первых будет работать в течение года — до ревакцинации. Во втором случае — только полгода. Именно такой максимальный срок ученые и медики считают оптимальным для сохранения иммунитета к коронавирусу. Напомним, система QR-кодов начнет работу в Свердловской области уже 25 октября. Уральские чиновники и врачи с медотводами и без QR-кодов отправятся на дистант

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