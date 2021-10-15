О введении QR-кодов в Нижнем Тагиле рассказал глава города Владислав Пинаев

Заболеваемость коронавирусной инфекцией резко пошла вверх, еще неделю назад в Нижнем Тагиле имелись свободные койки для больных COVID-19, сегодня их не осталось, сообщил на круглом столе в редакции «Тагильского рабочего» глава города Владислав Пинаев.
С каждым днем ситуация ухудшается, в Нижнем Тагиле уже забиты все реанимации, растет смертность, а вакцина на сегодня — это спасение,отметил градоначальник.
В администрации Нижнего Тагила пропускной режим по QR-кодам начнет действовать с 25 октября, пропуска в здание будут аннулированы. Вместо них начнут действовать санитарные паспорта, рассказал Владислав Пинаев.
В соответствие с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, с 1 ноября текущего года все те, кто не привился из администрации города, будут отправлены домой без сохранения зарплаты, заявил Пинаев.
Напомним, на территории Свердловской области указом губернатора региона Евгения Куйвашева введен обязательный режим по QR-кодам. Утвержден список профессий, работники которых обязаны будут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.