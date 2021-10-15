Работников соцзащиты, МФЦ и транспорта обязали вакцинироваться от COVID-19 на Урале

Работников соцзащиты, МФЦ и транспорта обязали вакцинироваться от COVID-19 на Урале
Работников соцзащиты, МФЦ и транспорта обязали вакцинироваться от COVID-19 на Урале
Сегодня, 09:05Здоровье и экологияФото: 1МI
Постановление о расширении списка профессий, работники которых должны иметь обязательный QR-код, подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Работникам некоторых сфер, попавших в дополненный список профессий с обязательным получением QR-кодов, необходимо будет успеть поставить себе оба компонента вакцины против коронавируса до конца текущего года. Полный список профессий опубликован на сайте Роспотребнадзора Свердловской области.

В первой редакции списка находились чиновники государственной и муниципальной власти, сотрудники предприятий сферы обслуживания и учителя. В дополненный список добавились работники здравоохранения, социальной защиты, МФЦ, наземного транспорта. В том числе, сотрудники вокзалов и аэропортов.

Напомним, «чистые зоны» введены в Свердловской области указом губернатора региона Евгения Куйвашева. В такие зоны не смогут попасть те уральцы, что не имеют QR-кода о пройденной вакцинации против коронавируса.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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