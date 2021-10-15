Работников соцзащиты, МФЦ и транспорта обязали вакцинироваться от COVID-19 на Урале

Работникам некоторых сфер, попавших в дополненный список профессий с обязательным получением QR-кодов, необходимо будет успеть поставить себе оба компонента вакцины против коронавируса до конца текущего года. Полный список профессий опубликован на сайте Роспотребнадзора Свердловской области.