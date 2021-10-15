Смог от тлеющего торфяника в Солнечном вторые сутки висит над Екатеринбургом

Жители трех районов Екатеринбурга: Академического, Солнечного и Широкой Речки, 15 октября 2021 года вновь жалуются на едкий смог, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Надзорное ведомство проверяет качество воздуха в Екатеринбурге. 14 октября в пробах было выявлено превышение норм ПДК мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,06 раза). В ведомстве рекомендуют меньше находиться на открытом воздухе, использовать маски и респираторы и завесить окна в жилищах.
Напомним, торфяник в Солнечном на окраине Екатеринбурга начал тлеть несколько дней назад на площади 120 гектар. Пожарные смогли сократить площадь до 8-ми гектар, но полностью устранить тление, которое распространяется на глубине 8 метров, пока не удается.