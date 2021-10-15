Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоны

Если человек, попадающий в данную категорию, работает в свободной от коронавируса зоне, работодатель должен перевести его на удаленный график. Об этом на своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, на выбранных площадках могут находиться исключительно те граждане, которые имеют антитела. Таким образом власть хочет защитить тех, у кого нет иммунитета.
Напомним, система QR-кодов начнет работу в Свердловской области уже 25 октября, а с 8 ноября коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха