Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоны

Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоны
Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоны
Сегодня, 19:21Здоровье и экологияФото: 1MI
Категории уральцев, которые из-за медотвода не имеют возможности вакцинироваться от коронавируса, рекомендуется уйти на самоизоляцию. Также они не смогут попасть в «COVID-Free» зоны.

Если человек, попадающий в данную категорию, работает в свободной от коронавируса зоне, работодатель должен перевести его на удаленный график. Об этом на своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, на выбранных площадках могут находиться исключительно те граждане, которые имеют антитела. Таким образом власть хочет защитить тех, у кого нет иммунитета.

Напомним, система QR-кодов начнет работу в Свердловской области уже 25 октября, а с 8 ноября коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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