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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетит Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетит Нижний Тагил

Сегодня, 14:44Здоровье и экологияФото: «Областная Газета»
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