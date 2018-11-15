Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетит Нижний Тагил

Программа визита Андрея Цветков в Нижний Тагил расписана по часам. Первым пунктом в графике регионального министра значится Многопрофильная детская больница, которую он посетит в сопровождении замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, главного врача ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергея Овсянникова, главного врача ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» Дмитрия Клейменова, директора ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» Олега Тимошенко, а также представителей Министерства строительства Свердловской области и ГКУ «УКС Свердловской области».

Далее Андрей Цветков отправится в ГБУЗ СО «Детская городская больница» и в детскую поликлинику на улице Тагилстроевская, 4.

Затем в администрации Нижнего Тагила состоится совещание по вопросам организации оказания медицинской помощи населению города Нижний Тагил при участии мэра города Владислава Пинаева. На встрече будут обсуждаться такие вопросы, как снижение смертности в Нижнем Тагиле, организация скорой медицинской помощи и оказание медпомощи жителям ГГМ и Старателя.

Далее в 15:50 Андрей Цветков встретится с инициативной группой граждан по вопросу оказания медицинской помощи жителям микрорайона Старатель.

После встречи с инициативной группой министр здравоохранения направится в Дзержинский район, где планируется в сопровождении главного врача Олега Николаева осмотреть поликлинику на улице Окунева, 30 и женскую консультацию.