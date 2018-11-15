Нижнетагильская свиноферма устранила «навозные» нарушения
ООО «Агрокомплекс Горноуральский» отчиталось об устранении всех выявленных ранее нарушений экологического законодательства. Борьба общественников и надзорных органов с предприятием продолжалась на протяжении года.
Предприятие предоставило информацию о том, что им был выполнен комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего загрязнения окружающей среды сливами животноводческих стоков. Все нарушения, выявленные в ходе плановой проверки надзорными органами, ООО «Агрокомплекс Горноуральский» устранило, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, что борьба экологов и природоохранной прокуратуры с нижнетагильской свинофермой продолжалась на протяжении года. В 2017 году предприятие уличили в загрязнении 977 гектаров земель вредными отходами производства. После этого на ферму было наложено несколько крупных штрафов, последний из которых в размере 185 тыс. рублей был назначен в апреле 2018 года.
При этом местные экологи не планируют оставлять предприятие без контроля. Руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов заявил о том, что планирует совершать регулярные выездные инспекции в Горноуральский за тем, чтобы следить за развитием событий.