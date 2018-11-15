Нижнетагильская свиноферма устранила «навозные» нарушения

Предприятие предоставило информацию о том, что им был выполнен комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего загрязнения окружающей среды сливами животноводческих стоков. Все нарушения, выявленные в ходе плановой проверки надзорными органами, ООО «Агрокомплекс Горноуральский» устранило, сообщает «Уралинформбюро».

Напомним, что борьба экологов и природоохранной прокуратуры с нижнетагильской свинофермой продолжалась на протяжении года. В 2017 году предприятие уличили в загрязнении 977 гектаров земель вредными отходами производства. После этого на ферму было наложено несколько крупных штрафов, последний из которых в размере 185 тыс. рублей был назначен в апреле 2018 года.