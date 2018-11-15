Очередь к врачу не более часа: Минздрав извинился за поликлинику Нижнего Тагила

Проверка связана с жалобами тагильских родителей на длинные очереди на прием к педиатру, а также сокращенное время приема одного пациента.

Согласно сведениям, имеющимся на 19 октября 2018 года, на участке №36 осуществлялся прием пациентов еще и с соседнего 37 участка, в связи с чем, по словам пациентов, время ожидания приема в очереди составляло более 2 часов.

По данному факту Минздрав региона провел проверку, в ходе которой было установлено, что время ожидания приема к врачу-педиатру не превышает одного часа. Специалисты министерства утверждают, что прием одного пациента длится 12-15 минут.

Норма времени на одно посещение пациентом врача-педиатра – 15 мин, повторный прием – 12 мин,следует из ответа Минздрава.

Однако, согласно данным с сайта «Регистратура 96», на прием одного пациента в поликлинке Нижнего Тагила выделялось по 3 минуты.

Минздрав также утверждает, что поликлиника достаточно укомплектована специалистами, но факт приема врачами сразу нескольких участков не отрицается.

На участках, где отсутствует основной работник, объем работы этого участка выполняют работники других участков, путем совмещения должностей, либо по внутреннему расписанию,говорится в ответе.

В результате проверки график приема пациентов был приведен в соответствие с установленными нормами. Помимо этого, в Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что дополнительно прием пациентов ведет заведующая педиатрическим отделением. Пациенты этот факт подтвердили.